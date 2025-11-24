Illusion of Trader pris i dag

Sanntids Illusion of Trader (RETARD) pris i dag er $ 0.00000462, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RETARD til USD konverteringssats er $ 0.00000462 per RETARD.

Illusion of Trader rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,608.86, med en sirkulerende forsyning på 998.13M RETARD. I løpet av de siste 24 timene RETARD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00007062, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000451.

Kortsiktig har RETARD beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Illusion of Trader (RETARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K Opplagsforsyning 998.13M 998.13M 998.13M Total forsyning 998,128,623.867194 998,128,623.867194 998,128,623.867194

Nåværende markedsverdi på Illusion of Trader er $ 4.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RETARD er 998.13M, med en total tilgang på 998128623.867194. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.61K.