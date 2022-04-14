Ikigai (IKIGAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ikigai (IKIGAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ikigai (IKIGAI) Informasjon It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it. Offisiell nettside: https://ikigaionsol.com/ Kjøp IKIGAI nå!

Ikigai (IKIGAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ikigai (IKIGAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.52K $ 10.52K $ 10.52K Total forsyning: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M Sirkulerende forsyning: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.52K $ 10.52K $ 10.52K All-time high: $ 0.00411775 $ 0.00411775 $ 0.00411775 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ikigai (IKIGAI) pris

Ikigai (IKIGAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ikigai (IKIGAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IKIGAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IKIGAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IKIGAIs tokenomics, kan du utforske IKIGAI tokenets livepris!

IKIGAI prisforutsigelse Vil du vite hvor IKIGAI kan være på vei? Vår IKIGAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IKIGAI tokenets prisforutsigelse nå!

