Ikigai (IKIGAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000122 24 timer lav $ 0.0000132 24 timer høy All Time High $ 0.00411775 Laveste pris $ 0.0000121 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +4.03% Prisendring (7D) +2.36%

Ikigai (IKIGAI) sanntidsprisen er $0.0000129. I løpet av de siste 24 timene har IKIGAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000122 og et toppnivå på $ 0.0000132, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IKIGAI er $ 0.00411775, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000121.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IKIGAI endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +4.03% over 24 timer og +2.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ikigai (IKIGAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.60K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.60K Opplagsforsyning 821.38M Total forsyning 821,383,445.3687123

Nåværende markedsverdi på Ikigai er $ 10.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IKIGAI er 821.38M, med en total tilgang på 821383445.3687123. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.60K.