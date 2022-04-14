iiii lovvvv youuuu (ILY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iiii lovvvv youuuu (ILY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

iiii lovvvv youuuu (ILY) Informasjon ily is about spreading love 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 Offisiell nettside: https://www.ilysol.xyz/ Kjøp ILY nå!

iiii lovvvv youuuu (ILY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iiii lovvvv youuuu (ILY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 246.12K $ 246.12K $ 246.12K Total forsyning: $ 965.23M $ 965.23M $ 965.23M Sirkulerende forsyning: $ 965.23M $ 965.23M $ 965.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 246.12K $ 246.12K $ 246.12K All-time high: $ 0.01425823 $ 0.01425823 $ 0.01425823 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00025498 $ 0.00025498 $ 0.00025498 Lær mer om iiii lovvvv youuuu (ILY) pris

iiii lovvvv youuuu (ILY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iiii lovvvv youuuu (ILY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ILY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ILY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ILYs tokenomics, kan du utforske ILY tokenets livepris!

ILY prisforutsigelse Vil du vite hvor ILY kan være på vei? Vår ILY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ILY tokenets prisforutsigelse nå!

