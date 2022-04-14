IguVerse IGU (IGU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IguVerse IGU (IGU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IguVerse IGU (IGU) Informasjon IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. Offisiell nettside: https://iguverse.com Teknisk dokument: https://whitepaper.iguverse.com Kjøp IGU nå!

IguVerse IGU (IGU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IguVerse IGU (IGU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 323.05K $ 323.05K $ 323.05K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 443.26K $ 443.26K $ 443.26K All-time high: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00110814 $ 0.00110814 $ 0.00110814 Lær mer om IguVerse IGU (IGU) pris

IguVerse IGU (IGU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IguVerse IGU (IGU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IGU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IGU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IGUs tokenomics, kan du utforske IGU tokenets livepris!

IGU prisforutsigelse Vil du vite hvor IGU kan være på vei? Vår IGU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IGU tokenets prisforutsigelse nå!

