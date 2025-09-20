IguVerse IGU (IGU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0013022 $ 0.0013022 $ 0.0013022 24 timer lav $ 0.00132748 $ 0.00132748 $ 0.00132748 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0013022$ 0.0013022 $ 0.0013022 24 timer høy $ 0.00132748$ 0.00132748 $ 0.00132748 All Time High $ 0.287446$ 0.287446 $ 0.287446 Laveste pris $ 0.00067233$ 0.00067233 $ 0.00067233 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -0.89% Prisendring (7D) +6.39% Prisendring (7D) +6.39%

IguVerse IGU (IGU) sanntidsprisen er $0.00130583. I løpet av de siste 24 timene har IGU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0013022 og et toppnivå på $ 0.00132748, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IGU er $ 0.287446, mens den rekordlave prisen er $ 0.00067233.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IGU endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og +6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IguVerse IGU (IGU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 380.50K$ 380.50K $ 380.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 522.09K$ 522.09K $ 522.09K Opplagsforsyning 291.52M 291.52M 291.52M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IguVerse IGU er $ 380.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IGU er 291.52M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 522.09K.