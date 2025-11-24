Iggy The Iguana pris i dag

Sanntids Iggy The Iguana (IGGY) pris i dag er $ 0.00002361, med en 2.46% endring de siste 24 timene. Nåværende IGGY til USD konverteringssats er $ 0.00002361 per IGGY.

Iggy The Iguana rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,612, med en sirkulerende forsyning på 1.00B IGGY. I løpet av de siste 24 timene IGGY har den blitt handlet mellom $ 0.00002294(laveste) og $ 0.00002384 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00110577, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000169.

Kortsiktig har IGGY beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -7.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Iggy The Iguana (IGGY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.61K$ 23.61K $ 23.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.61K$ 23.61K $ 23.61K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

