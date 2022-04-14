IDRISS (IDRISS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IDRISS (IDRISS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IDRISS (IDRISS) Informasjon IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet. Offisiell nettside: https://idriss.xyz

IDRISS (IDRISS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IDRISS (IDRISS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 689.84K $ 689.84K $ 689.84K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 123.63M $ 123.63M $ 123.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M All-time high: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 All-Time Low: $ 0.00249485 $ 0.00249485 $ 0.00249485 Nåværende pris: $ 0.0055798 $ 0.0055798 $ 0.0055798 Lær mer om IDRISS (IDRISS) pris

IDRISS (IDRISS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IDRISS (IDRISS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IDRISS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IDRISS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IDRISSs tokenomics, kan du utforske IDRISS tokenets livepris!

IDRISS prisforutsigelse Vil du vite hvor IDRISS kan være på vei? Vår IDRISS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

