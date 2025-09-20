IDRISS (IDRISS) Prisinformasjon (USD)

IDRISS (IDRISS) sanntidsprisen er $0.00601028. I løpet av de siste 24 timene har IDRISS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00596556 og et toppnivå på $ 0.0061239, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDRISS er $ 0.05168, mens den rekordlave prisen er $ 0.00249485.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDRISS endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -1.31% over 24 timer og -6.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IDRISS (IDRISS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på IDRISS er $ 743.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDRISS er 123.63M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.01M.