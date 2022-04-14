Idle Finance (IDLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Idle Finance (IDLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Idle Finance (IDLE) Informasjon IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments. Offisiell nettside: https://idle.finance/ Kjøp IDLE nå!

Idle Finance (IDLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Idle Finance (IDLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 175.76K $ 175.76K $ 175.76K Total forsyning: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Sirkulerende forsyning: $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 265.37K $ 265.37K $ 265.37K All-time high: $ 30.65 $ 30.65 $ 30.65 All-Time Low: $ 0.00258854 $ 0.00258854 $ 0.00258854 Nåværende pris: $ 0.02041284 $ 0.02041284 $ 0.02041284 Lær mer om Idle Finance (IDLE) pris

Idle Finance (IDLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Idle Finance (IDLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IDLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IDLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IDLEs tokenomics, kan du utforske IDLE tokenets livepris!

IDLE prisforutsigelse Vil du vite hvor IDLE kan være på vei? Vår IDLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IDLE tokenets prisforutsigelse nå!

