Idle Finance (IDLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00755525 $ 0.00755525 $ 0.00755525 24 timer lav $ 0.00778453 $ 0.00778453 $ 0.00778453 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00755525$ 0.00755525 $ 0.00755525 24 timer høy $ 0.00778453$ 0.00778453 $ 0.00778453 All Time High $ 30.65$ 30.65 $ 30.65 Laveste pris $ 0.00258854$ 0.00258854 $ 0.00258854 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.38% Prisendring (7D) +4.81% Prisendring (7D) +4.81%

Idle Finance (IDLE) sanntidsprisen er $0.00759885. I løpet av de siste 24 timene har IDLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00755525 og et toppnivå på $ 0.00778453, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDLE er $ 30.65, mens den rekordlave prisen er $ 0.00258854.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.38% over 24 timer og +4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Idle Finance (IDLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.43K$ 65.43K $ 65.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.79K$ 98.79K $ 98.79K Opplagsforsyning 8.61M 8.61M 8.61M Total forsyning 13,000,000.0 13,000,000.0 13,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Idle Finance er $ 65.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDLE er 8.61M, med en total tilgang på 13000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.79K.