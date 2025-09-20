Dagens Idle Finance livepris er 0.00759885 USD. Spor prisoppdateringer for IDLE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDLE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Idle Finance livepris er 0.00759885 USD. Spor prisoppdateringer for IDLE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDLE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om IDLE

IDLE Prisinformasjon

IDLE Offisiell nettside

IDLE tokenomics

IDLE Prisprognose

Idle Finance Pris (IDLE)

1 IDLE til USD livepris:

$0.00759885
$0.00759885
-2.30%1D
USD
Idle Finance (IDLE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:10:45 (UTC+8)

Idle Finance (IDLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00755525
$ 0.00755525
24 timer lav
$ 0.00778453
$ 0.00778453
24 timer høy

$ 0.00755525
$ 0.00755525

$ 0.00778453
$ 0.00778453

$ 30.65
$ 30.65

$ 0.00258854
$ 0.00258854

--

-2.38%

+4.81%

+4.81%

Idle Finance (IDLE) sanntidsprisen er $0.00759885. I løpet av de siste 24 timene har IDLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00755525 og et toppnivå på $ 0.00778453, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDLE er $ 30.65, mens den rekordlave prisen er $ 0.00258854.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.38% over 24 timer og +4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Idle Finance (IDLE) Markedsinformasjon

$ 65.43K
$ 65.43K

--
--

$ 98.79K
$ 98.79K

8.61M
8.61M

13,000,000.0
13,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Idle Finance er $ 65.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDLE er 8.61M, med en total tilgang på 13000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.79K.

Idle Finance (IDLE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Idle Finance til USD ble $ -0.000185681549069242.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Idle Finance til USD ble $ -0.0003750245.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Idle Finance til USD ble $ +0.0005111700.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Idle Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000185681549069242-2.38%
30 dager$ -0.0003750245-4.93%
60 dager$ +0.0005111700+6.73%
90 dager$ 0--

Hva er Idle Finance (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

Idle Finance (IDLE) Ressurs

Offisiell nettside

Idle Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Idle Finance (IDLE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Idle Finance (IDLE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Idle Finance.

Sjekk Idle Financeprisprognosen nå!

IDLE til lokale valutaer

Idle Finance (IDLE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Idle Finance (IDLE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDLE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Idle Finance (IDLE)

Hvor mye er Idle Finance (IDLE) verdt i dag?
Live IDLE prisen i USD er 0.00759885 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IDLE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IDLE til USD er $ 0.00759885. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Idle Finance?
Markedsverdien for IDLE er $ 65.43K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IDLE?
Den sirkulerende forsyningen av IDLE er 8.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDLE ?
IDLE oppnådde en ATH-pris på 30.65 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IDLE?
IDLE så en ATL-pris på 0.00258854 USD.
Hva er handelsvolumet til IDLE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDLE er -- USD.
Vil IDLE gå høyere i år?
IDLE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDLE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:10:45 (UTC+8)

Idle Finance (IDLE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

