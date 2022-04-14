Idena (IDNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Idena (IDNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Idena (IDNA) Informasjon Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Offisiell nettside: https://idena.io/ Kjøp IDNA nå!

Idena (IDNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Idena (IDNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 317.79K $ 317.79K $ 317.79K Total forsyning: $ 82.99M $ 82.99M $ 82.99M Sirkulerende forsyning: $ 82.98M $ 82.98M $ 82.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 317.82K $ 317.82K $ 317.82K All-time high: $ 0.314136 $ 0.314136 $ 0.314136 All-Time Low: $ 0.00152024 $ 0.00152024 $ 0.00152024 Nåværende pris: $ 0.00382947 $ 0.00382947 $ 0.00382947 Lær mer om Idena (IDNA) pris

Idena (IDNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Idena (IDNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IDNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IDNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IDNAs tokenomics, kan du utforske IDNA tokenets livepris!

