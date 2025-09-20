Idena (IDNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00342376 $ 0.00342376 $ 0.00342376 24 timer lav $ 0.004223 $ 0.004223 $ 0.004223 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00342376$ 0.00342376 $ 0.00342376 24 timer høy $ 0.004223$ 0.004223 $ 0.004223 All Time High $ 0.314136$ 0.314136 $ 0.314136 Laveste pris $ 0.00152024$ 0.00152024 $ 0.00152024 Prisendring (1H) -0.80% Prisendring (1D) +12.54% Prisendring (7D) +86.89% Prisendring (7D) +86.89%

Idena (IDNA) sanntidsprisen er $0.00390285. I løpet av de siste 24 timene har IDNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00342376 og et toppnivå på $ 0.004223, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDNA er $ 0.314136, mens den rekordlave prisen er $ 0.00152024.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDNA endret seg med -0.80% i løpet av den siste timen, +12.54% over 24 timer og +86.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Idena (IDNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 323.77K$ 323.77K $ 323.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 323.77K$ 323.77K $ 323.77K Opplagsforsyning 82.95M 82.95M 82.95M Total forsyning 82,951,096.78927492 82,951,096.78927492 82,951,096.78927492

Nåværende markedsverdi på Idena er $ 323.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDNA er 82.95M, med en total tilgang på 82951096.78927492. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 323.77K.