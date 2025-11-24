Ideaology pris i dag

Sanntids Ideaology (IDEA) pris i dag er $ 0.00002445, med en 2.31% endring de siste 24 timene. Nåværende IDEA til USD konverteringssats er $ 0.00002445 per IDEA.

Ideaology rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,224.99, med en sirkulerende forsyning på 500.00M IDEA. I løpet av de siste 24 timene IDEA har den blitt handlet mellom $ 0.00002089(laveste) og $ 0.00002858 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.963831, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001744.

Kortsiktig har IDEA beveget seg +0.46% i løpet av den siste timen og -9.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ideaology (IDEA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.22K$ 12.22K $ 12.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.22K$ 12.22K $ 12.22K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ideaology er $ 12.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDEA er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.22K.