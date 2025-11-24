IdeaFoundry Subsidies Agent pris i dag

Sanntids IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) pris i dag er $ 0.00001019, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende SUBS til USD konverteringssats er $ 0.00001019 per SUBS.

IdeaFoundry Subsidies Agent rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,209.12, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SUBS. I løpet av de siste 24 timene SUBS har den blitt handlet mellom $ 0.00001012(laveste) og $ 0.00001021 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00011115, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000848.

Kortsiktig har SUBS beveget seg +0.17% i løpet av den siste timen og -8.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

