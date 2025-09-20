Idavoll DAO (IDV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009373 $ 0.00009373 $ 0.00009373 24 timer lav $ 0.00009923 $ 0.00009923 $ 0.00009923 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00009373$ 0.00009373 $ 0.00009373 24 timer høy $ 0.00009923$ 0.00009923 $ 0.00009923 All Time High $ 0.382351$ 0.382351 $ 0.382351 Laveste pris $ 0.00006341$ 0.00006341 $ 0.00006341 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -5.39% Prisendring (7D) +2.54% Prisendring (7D) +2.54%

Idavoll DAO (IDV) sanntidsprisen er $0.00009381. I løpet av de siste 24 timene har IDV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009373 og et toppnivå på $ 0.00009923, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDV er $ 0.382351, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006341.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDV endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -5.39% over 24 timer og +2.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Idavoll DAO (IDV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.98K$ 73.98K $ 73.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 187.52K$ 187.52K $ 187.52K Opplagsforsyning 789.04M 789.04M 789.04M Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Idavoll DAO er $ 73.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDV er 789.04M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 187.52K.