Dagens Idavoll DAO livepris er 0.00009381 USD. Spor prisoppdateringer for IDV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Idavoll DAO Pris (IDV)

1 IDV til USD livepris:

-5.40%1D
Idavoll DAO (IDV) Live prisdiagram
Idavoll DAO (IDV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

Idavoll DAO (IDV) sanntidsprisen er $0.00009381. I løpet av de siste 24 timene har IDV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009373 og et toppnivå på $ 0.00009923, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDV er $ 0.382351, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006341.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDV endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -5.39% over 24 timer og +2.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Idavoll DAO (IDV) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Idavoll DAO er $ 73.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDV er 789.04M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 187.52K.

Idavoll DAO (IDV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Idavoll DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Idavoll DAO til USD ble $ +0.0000007658.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Idavoll DAO til USD ble $ -0.0000111169.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Idavoll DAO til USD ble $ -0.00002389236592208496.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.39%
30 dager$ +0.0000007658+0.82%
60 dager$ -0.0000111169-11.85%
90 dager$ -0.00002389236592208496-20.29%

Hva er Idavoll DAO (IDV)

Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.

Idavoll DAO (IDV) Ressurs

Idavoll DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Idavoll DAO (IDV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Idavoll DAO (IDV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Idavoll DAO.

IDV til lokale valutaer

Idavoll DAO (IDV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Idavoll DAO (IDV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Idavoll DAO (IDV)

Hvor mye er Idavoll DAO (IDV) verdt i dag?
Live IDV prisen i USD er 0.00009381 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IDV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IDV til USD er $ 0.00009381. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Idavoll DAO?
Markedsverdien for IDV er $ 73.98K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IDV?
Den sirkulerende forsyningen av IDV er 789.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDV ?
IDV oppnådde en ATH-pris på 0.382351 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IDV?
IDV så en ATL-pris på 0.00006341 USD.
Hva er handelsvolumet til IDV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDV er -- USD.
Vil IDV gå høyere i år?
IDV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Idavoll DAO (IDV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

