Icopax pris i dag

Sanntids Icopax ($IPAX) pris i dag er $ 0.00157777, med en 2.68% endring de siste 24 timene. Nåværende $IPAX til USD konverteringssats er $ 0.00157777 per $IPAX.

Icopax rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 473,330, med en sirkulerende forsyning på 300.00M $IPAX. I løpet av de siste 24 timene $IPAX har den blitt handlet mellom $ 0.00143622(laveste) og $ 0.00168278 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.054483, mens tidenes laveste notering var $ 0.00128353.

Kortsiktig har $IPAX beveget seg +2.95% i løpet av den siste timen og -27.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Icopax ($IPAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 473.33K$ 473.33K $ 473.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 473.33K$ 473.33K $ 473.33K Opplagsforsyning 300.00M 300.00M 300.00M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Icopax er $ 473.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $IPAX er 300.00M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 473.33K.