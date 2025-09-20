ice bucket challenge (ICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00299862$ 0.00299862 $ 0.00299862 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.44% Prisendring (7D) -2.31% Prisendring (7D) -2.31%

ice bucket challenge (ICE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICE er $ 0.00299862, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.44% over 24 timer og -2.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ice bucket challenge (ICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K Opplagsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Total forsyning 999,843,547.531391 999,843,547.531391 999,843,547.531391

Nåværende markedsverdi på ice bucket challenge er $ 15.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICE er 999.84M, med en total tilgang på 999843547.531391. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.50K.