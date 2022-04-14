iBTC Network (IBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iBTC Network (IBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

iBTC Network (IBTC) Informasjon iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Offisiell nettside: https://www.ibtc.network/ Kjøp IBTC nå!

iBTC Network (IBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iBTC Network (IBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Total forsyning: $ 23.88 $ 23.88 $ 23.88 Sirkulerende forsyning: $ 23.88 $ 23.88 $ 23.88 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M All-time high: $ 656,686 $ 656,686 $ 656,686 All-Time Low: $ 49,611 $ 49,611 $ 49,611 Nåværende pris: $ 113,773 $ 113,773 $ 113,773 Lær mer om iBTC Network (IBTC) pris

iBTC Network (IBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iBTC Network (IBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IBTCs tokenomics, kan du utforske IBTC tokenets livepris!

IBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor IBTC kan være på vei? Vår IBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IBTC tokenets prisforutsigelse nå!

