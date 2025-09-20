IBC Bridged USDT (USDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.989433 $ 0.989433 $ 0.989433 24 timer lav $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24 timer høy 24 timer lav $ 0.989433$ 0.989433 $ 0.989433 24 timer høy $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 All Time High $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Laveste pris $ 0.844675$ 0.844675 $ 0.844675 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) +0.33% Prisendring (7D) +0.33%

IBC Bridged USDT (USDT) sanntidsprisen er $1.001. I løpet av de siste 24 timene har USDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.989433 og et toppnivå på $ 1.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDT er $ 1.088, mens den rekordlave prisen er $ 0.844675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDT endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IBC Bridged USDT (USDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Opplagsforsyning 3.06M 3.06M 3.06M Total forsyning 3,062,885.031647 3,062,885.031647 3,062,885.031647

Nåværende markedsverdi på IBC Bridged USDT er $ 3.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDT er 3.06M, med en total tilgang på 3062885.031647. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.06M.