IAMAI (IAMAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003262 24 timer lav $ 0.00003402 24 timer høy All Time High $ 0.00090426 Laveste pris $ 0.00001731 Prisendring (1H) -2.24% Prisendring (1D) -0.66% Prisendring (7D) -3.85%

IAMAI (IAMAI) sanntidsprisen er $0.00003316. I løpet av de siste 24 timene har IAMAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003262 og et toppnivå på $ 0.00003402, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IAMAI er $ 0.00090426, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001731.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IAMAI endret seg med -2.24% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IAMAI (IAMAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.25K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.25K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IAMAI er $ 33.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IAMAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.25K.