Iagon (IAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Iagon (IAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Iagon (IAG) Informasjon IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way. Offisiell nettside: https://www.iagon.com/ Teknisk dokument: https://docs.iagon.com/docs/whitepaper/introduction Kjøp IAG nå!

Iagon (IAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Iagon (IAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.03M $ 50.03M $ 50.03M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 376.02M $ 376.02M $ 376.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 133.06M $ 133.06M $ 133.06M All-time high: $ 0.389333 $ 0.389333 $ 0.389333 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.133019 $ 0.133019 $ 0.133019 Lær mer om Iagon (IAG) pris

Iagon (IAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Iagon (IAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IAGs tokenomics, kan du utforske IAG tokenets livepris!

IAG prisforutsigelse Vil du vite hvor IAG kan være på vei? Vår IAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IAG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!