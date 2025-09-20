I wish I held Pris (REGRET)
I wish I held (REGRET) sanntidsprisen er $0.00000714. I løpet av de siste 24 timene har REGRET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000711 og et toppnivå på $ 0.00000721, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REGRET er $ 0.00039238, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000449.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REGRET endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på I wish I held er $ 7.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGRET er 998.38M, med en total tilgang på 998384478.435657. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.13K.
I løpet av i dag er prisendringen på I wish I held til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på I wish I held til USD ble $ +0.0000015406.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på I wish I held til USD ble $ +0.0000027890.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på I wish I held til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.16%
|30 dager
|$ +0.0000015406
|+21.58%
|60 dager
|$ +0.0000027890
|+39.06%
|90 dager
|$ 0
|--
I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
