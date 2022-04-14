I MADE IT UP (SOURCE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i I MADE IT UP (SOURCE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

I MADE IT UP (SOURCE) Informasjon $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up Offisiell nettside: http://misinformation.cloud/ Kjøp SOURCE nå!

I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for I MADE IT UP (SOURCE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 140.52K $ 140.52K $ 140.52K Total forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Sirkulerende forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.52K $ 140.52K $ 140.52K All-time high: $ 0.00343624 $ 0.00343624 $ 0.00343624 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014054 $ 0.00014054 $ 0.00014054 Lær mer om I MADE IT UP (SOURCE) pris

I MADE IT UP (SOURCE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak I MADE IT UP (SOURCE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOURCE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOURCE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOURCEs tokenomics, kan du utforske SOURCE tokenets livepris!

SOURCE prisforutsigelse Vil du vite hvor SOURCE kan være på vei? Vår SOURCE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

