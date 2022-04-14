I love puppies (PUPPIES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i I love puppies (PUPPIES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

I love puppies (PUPPIES) Informasjon In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over. Offisiell nettside: https://www.ilovepuppies.cc/ Teknisk dokument: https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper Kjøp PUPPIES nå!

I love puppies (PUPPIES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for I love puppies (PUPPIES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Total forsyning: $ 42.07T $ 42.07T $ 42.07T Sirkulerende forsyning: $ 42.07T $ 42.07T $ 42.07T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om I love puppies (PUPPIES) pris

I love puppies (PUPPIES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak I love puppies (PUPPIES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUPPIES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUPPIES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUPPIESs tokenomics, kan du utforske PUPPIES tokenets livepris!

