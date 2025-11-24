i know ball pris i dag

Sanntids i know ball (BALL) pris i dag er $ 0.00001176, med en 9.99% endring de siste 24 timene. Nåværende BALL til USD konverteringssats er $ 0.00001176 per BALL.

i know ball rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,664.39, med en sirkulerende forsyning på 991.81M BALL. I løpet av de siste 24 timene BALL har den blitt handlet mellom $ 0.00001065(laveste) og $ 0.00001187 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00020701, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000968.

Kortsiktig har BALL beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og +10.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Markedsverdi $ 11.66K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.66K Opplagsforsyning 991.81M Total forsyning 991,812,662.420753

Nåværende markedsverdi på i know ball er $ 11.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BALL er 991.81M, med en total tilgang på 991812662.420753. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.66K.