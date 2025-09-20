I am Him (HIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00012737 $ 0.00012737 $ 0.00012737 24 timer lav $ 0.00015842 $ 0.00015842 $ 0.00015842 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00012737$ 0.00012737 $ 0.00012737 24 timer høy $ 0.00015842$ 0.00015842 $ 0.00015842 All Time High $ 0.00229219$ 0.00229219 $ 0.00229219 Laveste pris $ 0.00007128$ 0.00007128 $ 0.00007128 Prisendring (1H) -1.06% Prisendring (1D) -17.74% Prisendring (7D) -41.95% Prisendring (7D) -41.95%

I am Him (HIM) sanntidsprisen er $0.00012933. I løpet av de siste 24 timene har HIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012737 og et toppnivå på $ 0.00015842, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIM er $ 0.00229219, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007128.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIM endret seg med -1.06% i løpet av den siste timen, -17.74% over 24 timer og -41.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

I am Him (HIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 131.15K$ 131.15K $ 131.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 131.15K$ 131.15K $ 131.15K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,926,244.27 999,926,244.27 999,926,244.27

Nåværende markedsverdi på I am Him er $ 131.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIM er 999.93M, med en total tilgang på 999926244.27. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.15K.