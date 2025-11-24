HypurrStrategy pris i dag

Sanntids HypurrStrategy (HYPSTR) pris i dag er $ 0.00016697, med en 4.26% endring de siste 24 timene. Nåværende HYPSTR til USD konverteringssats er $ 0.00016697 per HYPSTR.

HypurrStrategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 149,792, med en sirkulerende forsyning på 892.85M HYPSTR. I løpet av de siste 24 timene HYPSTR har den blitt handlet mellom $ 0.000161(laveste) og $ 0.00017477 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01328556, mens tidenes laveste notering var $ 0.000161.

Kortsiktig har HYPSTR beveget seg +0.24% i løpet av den siste timen og -34.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HypurrStrategy (HYPSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 149.79K$ 149.79K $ 149.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 149.79K$ 149.79K $ 149.79K Opplagsforsyning 892.85M 892.85M 892.85M Total forsyning 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

Nåværende markedsverdi på HypurrStrategy er $ 149.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HYPSTR er 892.85M, med en total tilgang på 892847198.64893. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 149.79K.