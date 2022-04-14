Hypurr Fun (HFUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hypurr Fun (HFUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hypurr Fun (HFUN) Informasjon There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity. Offisiell nettside: https://hypurr.fun Kjøp HFUN nå!

Hypurr Fun (HFUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hypurr Fun (HFUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.08M Total forsyning: $ 996.20K Sirkulerende forsyning: $ 996.20K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.08M All-time high: $ 300.19 All-Time Low: $ 6.52 Nåværende pris: $ 42.13

Hypurr Fun (HFUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hypurr Fun (HFUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HFUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HFUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HFUNs tokenomics, kan du utforske HFUN tokenets livepris!

