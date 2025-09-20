Hypurr Fun (HFUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 25.68 $ 25.68 $ 25.68 24 timer lav $ 60.86 $ 60.86 $ 60.86 24 timer høy 24 timer lav $ 25.68$ 25.68 $ 25.68 24 timer høy $ 60.86$ 60.86 $ 60.86 All Time High $ 300.19$ 300.19 $ 300.19 Laveste pris $ 6.52$ 6.52 $ 6.52 Prisendring (1H) -0.42% Prisendring (1D) +99.42% Prisendring (7D) +186.01% Prisendring (7D) +186.01%

Hypurr Fun (HFUN) sanntidsprisen er $52.33. I løpet av de siste 24 timene har HFUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 25.68 og et toppnivå på $ 60.86, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HFUN er $ 300.19, mens den rekordlave prisen er $ 6.52.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HFUN endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, +99.42% over 24 timer og +186.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hypurr Fun (HFUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.16M$ 52.16M $ 52.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.16M$ 52.16M $ 52.16M Opplagsforsyning 996.21K 996.21K 996.21K Total forsyning 996,206.88750552 996,206.88750552 996,206.88750552

Nåværende markedsverdi på Hypurr Fun er $ 52.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HFUN er 996.21K, med en total tilgang på 996206.88750552. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.16M.