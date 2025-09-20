Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 37.97 $ 37.97 $ 37.97 24 timer lav $ 40.52 $ 40.52 $ 40.52 24 timer høy 24 timer lav $ 37.97$ 37.97 $ 37.97 24 timer høy $ 40.52$ 40.52 $ 40.52 All Time High $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Laveste pris $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -4.93% Prisendring (7D) +17.58% Prisendring (7D) +17.58%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) sanntidsprisen er $38.4. I løpet av de siste 24 timene har STAVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 37.97 og et toppnivå på $ 40.52, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAVAX er $ 67.01, mens den rekordlave prisen er $ 16.44.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAVAX endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -4.93% over 24 timer og +17.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.81M$ 37.81M $ 37.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.81M$ 37.81M $ 37.81M Opplagsforsyning 982.33K 982.33K 982.33K Total forsyning 982,326.8109673073 982,326.8109673073 982,326.8109673073

Nåværende markedsverdi på Hypha Staked AVAX er $ 37.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAVAX er 982.33K, med en total tilgang på 982326.8109673073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.81M.