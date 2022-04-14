HyperSwap AI (HYLX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HyperSwap AI (HYLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HyperSwap AI (HYLX) Informasjon Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making. Offisiell nettside: https://hyperswap.ai Teknisk dokument: https://docs.hyperswap.ai

HyperSwap AI (HYLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HyperSwap AI (HYLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 625.98K Total forsyning: $ 993.96M Sirkulerende forsyning: $ 993.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 625.98K All-time high: $ 0.00298214 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00062978

HyperSwap AI (HYLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HyperSwap AI (HYLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HYLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HYLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HYLXs tokenomics, kan du utforske HYLX tokenets livepris!

HYLX prisforutsigelse Vil du vite hvor HYLX kan være på vei? Vår HYLX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

