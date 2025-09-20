HyperSwap AI (HYLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00298214$ 0.00298214 $ 0.00298214 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -7.86% Prisendring (7D) -28.77% Prisendring (7D) -28.77%

HyperSwap AI (HYLX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HYLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HYLX er $ 0.00298214, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HYLX endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -7.86% over 24 timer og -28.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HyperSwap AI (HYLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 754.82K$ 754.82K $ 754.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 754.82K$ 754.82K $ 754.82K Opplagsforsyning 993.96M 993.96M 993.96M Total forsyning 993,961,441.1699315 993,961,441.1699315 993,961,441.1699315

Nåværende markedsverdi på HyperSwap AI er $ 754.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HYLX er 993.96M, med en total tilgang på 993961441.1699315. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 754.82K.