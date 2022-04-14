Hypersign Identity (HID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hypersign Identity (HID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hypersign Identity (HID) Informasjon Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients. Offisiell nettside: https://hypersign.id/ Kjøp HID nå!

Hypersign Identity (HID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hypersign Identity (HID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 253.29K $ 253.29K $ 253.29K Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 372.48K $ 372.48K $ 372.48K All-time high: $ 0.764958 $ 0.764958 $ 0.764958 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00744958 $ 0.00744958 $ 0.00744958 Lær mer om Hypersign Identity (HID) pris

Hypersign Identity (HID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hypersign Identity (HID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HIDs tokenomics, kan du utforske HID tokenets livepris!

HID prisforutsigelse Vil du vite hvor HID kan være på vei? Vår HID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HID tokenets prisforutsigelse nå!

