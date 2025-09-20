Dagens Hypersign Identity livepris er 0.00807885 USD. Spor prisoppdateringer for HID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HID pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hypersign Identity livepris er 0.00807885 USD. Spor prisoppdateringer for HID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HID pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HID

HID Prisinformasjon

HID Offisiell nettside

HID tokenomics

HID Prisprognose

Hypersign Identity Pris (HID)

1 HID til USD livepris:

$0.00807885
$0.00807885
0.00%1D
USD
Hypersign Identity (HID) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:19:53 (UTC+8)

Hypersign Identity (HID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.764958
$ 0.764958

$ 0.00045693
$ 0.00045693

--

--

-2.96%

-2.96%

Hypersign Identity (HID) sanntidsprisen er $0.00807885. I løpet av de siste 24 timene har HID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HID er $ 0.764958, mens den rekordlave prisen er $ 0.00045693.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HID endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hypersign Identity (HID) Markedsinformasjon

$ 274.68K
$ 274.68K

--
--

$ 403.94K
$ 403.94K

34.00M
34.00M

50,000,000.0
50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hypersign Identity er $ 274.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HID er 34.00M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 403.94K.

Hypersign Identity (HID) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hypersign Identity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hypersign Identity til USD ble $ +0.0001027653.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hypersign Identity til USD ble $ +0.0011418630.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hypersign Identity til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0001027653+1.27%
60 dager$ +0.0011418630+14.13%
90 dager$ 0--

Hva er Hypersign Identity (HID)

Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.

Hypersign Identity (HID) Ressurs

Offisiell nettside

Hypersign Identity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hypersign Identity (HID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hypersign Identity (HID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hypersign Identity.

Sjekk Hypersign Identityprisprognosen nå!

HID til lokale valutaer

Hypersign Identity (HID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hypersign Identity (HID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HID tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hypersign Identity (HID)

Hvor mye er Hypersign Identity (HID) verdt i dag?
Live HID prisen i USD er 0.00807885 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HID-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HID til USD er $ 0.00807885. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hypersign Identity?
Markedsverdien for HID er $ 274.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HID?
Den sirkulerende forsyningen av HID er 34.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHID ?
HID oppnådde en ATH-pris på 0.764958 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HID?
HID så en ATL-pris på 0.00045693 USD.
Hva er handelsvolumet til HID?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HID er -- USD.
Vil HID gå høyere i år?
HID kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HID prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:19:53 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.