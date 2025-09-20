Hypersign Identity (HID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.764958$ 0.764958 $ 0.764958 Laveste pris $ 0.00045693$ 0.00045693 $ 0.00045693 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.96% Prisendring (7D) -2.96%

Hypersign Identity (HID) sanntidsprisen er $0.00807885. I løpet av de siste 24 timene har HID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HID er $ 0.764958, mens den rekordlave prisen er $ 0.00045693.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HID endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hypersign Identity (HID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 274.68K$ 274.68K $ 274.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 403.94K$ 403.94K $ 403.94K Opplagsforsyning 34.00M 34.00M 34.00M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hypersign Identity er $ 274.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HID er 34.00M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 403.94K.