HyperSeed (HPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00350248$ 0.00350248 $ 0.00350248 Laveste pris $ 0.00003561$ 0.00003561 $ 0.00003561 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

HyperSeed (HPR) sanntidsprisen er $0.0000634. I løpet av de siste 24 timene har HPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HPR er $ 0.00350248, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003561.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HPR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HyperSeed (HPR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Opplagsforsyning 82.89M 82.89M 82.89M Total forsyning 82,885,199.60991095 82,885,199.60991095 82,885,199.60991095

Nåværende markedsverdi på HyperSeed er $ 5.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HPR er 82.89M, med en total tilgang på 82885199.60991095. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.25K.