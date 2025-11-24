Hyperion Staked Aptos pris i dag

Sanntids Hyperion Staked Aptos (STAPT) pris i dag er $ 2.75, med en 0.83% endring de siste 24 timene. Nåværende STAPT til USD konverteringssats er $ 2.75 per STAPT.

Hyperion Staked Aptos rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,305,220, med en sirkulerende forsyning på 211.50K STAPT. I løpet av de siste 24 timene STAPT har den blitt handlet mellom $ 2.71(laveste) og $ 2.79 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.5, mens tidenes laveste notering var $ 2.68.

Kortsiktig har STAPT beveget seg -0.61% i løpet av den siste timen og -16.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Opplagsforsyning 211.50K 211.50K 211.50K Total forsyning 12,117,358.88542939 12,117,358.88542939 12,117,358.88542939

Nåværende markedsverdi på Hyperion Staked Aptos er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAPT er 211.50K, med en total tilgang på 12117358.88542939. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.27M.