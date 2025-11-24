Hyperbeat Ultra HYPE pris i dag

Sanntids Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) pris i dag er $ 32.05, med en 2.21% endring de siste 24 timene. Nåværende HBHYPE til USD konverteringssats er $ 32.05 per HBHYPE.

Hyperbeat Ultra HYPE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 36,135,255, med en sirkulerende forsyning på 1.13M HBHYPE. I løpet av de siste 24 timene HBHYPE har den blitt handlet mellom $ 30.61(laveste) og $ 32.94 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 60.1, mens tidenes laveste notering var $ 29.65.

Kortsiktig har HBHYPE beveget seg +0.64% i løpet av den siste timen og -18.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.14M$ 36.14M $ 36.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.14M$ 36.14M $ 36.14M Opplagsforsyning 1.13M 1.13M 1.13M Total forsyning 1,126,929.137149691 1,126,929.137149691 1,126,929.137149691

Nåværende markedsverdi på Hyperbeat Ultra HYPE er $ 36.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HBHYPE er 1.13M, med en total tilgang på 1126929.137149691. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.14M.