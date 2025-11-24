Hylo USD pris i dag

Sanntids Hylo USD (HYUSD) pris i dag er $ 0.999909, med en 0.08% endring de siste 24 timene. Nåværende HYUSD til USD konverteringssats er $ 0.999909 per HYUSD.

Hylo USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 33,144,456, med en sirkulerende forsyning på 33.15M HYUSD. I løpet av de siste 24 timene HYUSD har den blitt handlet mellom $ 0.998094(laveste) og $ 1.002 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.005, mens tidenes laveste notering var $ 0.986187.

Kortsiktig har HYUSD beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hylo USD (HYUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.14M$ 33.14M $ 33.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.15M$ 33.15M $ 33.15M Opplagsforsyning 33.15M 33.15M 33.15M Total forsyning 33,156,419.914057 33,156,419.914057 33,156,419.914057

Nåværende markedsverdi på Hylo USD er $ 33.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HYUSD er 33.15M, med en total tilgang på 33156419.914057. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.15M.