Husky ($HUSKY) Informasjon $HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures! Offisiell nettside: https://huskycto.com Kjøp $HUSKY nå!

Husky ($HUSKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Husky ($HUSKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.33K Total forsyning: $ 998.86M Sirkulerende forsyning: $ 998.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.33K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Husky ($HUSKY) pris

Husky ($HUSKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Husky ($HUSKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $HUSKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $HUSKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $HUSKYs tokenomics, kan du utforske $HUSKY tokenets livepris!

$HUSKY prisforutsigelse Vil du vite hvor $HUSKY kan være på vei? Vår $HUSKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $HUSKY tokenets prisforutsigelse nå!

