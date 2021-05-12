Husky Avax (HUSKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Husky Avax (HUSKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Husky Avax (HUSKY) Informasjon The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly. Offisiell nettside: https://www.husky.space/ Teknisk dokument: https://www.husky.space/about/whitepaper Kjøp HUSKY nå!

Husky Avax (HUSKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Husky Avax (HUSKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 531.46K $ 531.46K $ 531.46K Total forsyning: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T Sirkulerende forsyning: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 531.46K $ 531.46K $ 531.46K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Husky Avax (HUSKY) pris

Husky Avax (HUSKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Husky Avax (HUSKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUSKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUSKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUSKYs tokenomics, kan du utforske HUSKY tokenets livepris!

