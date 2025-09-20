Husky Avax (HUSKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.03% Prisendring (1D) +0.14% Prisendring (7D) +29.73% Prisendring (7D) +29.73%

Husky Avax (HUSKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HUSKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUSKY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUSKY endret seg med +1.03% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +29.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Husky Avax (HUSKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 709.61K$ 709.61K $ 709.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 709.61K$ 709.61K $ 709.61K Opplagsforsyning 88.39T 88.39T 88.39T Total forsyning 88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Husky Avax er $ 709.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUSKY er 88.39T, med en total tilgang på 88389478000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 709.61K.