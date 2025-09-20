Dagens Husky Avax livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HUSKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUSKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Husky Avax livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HUSKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUSKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Husky Avax Logo

Husky Avax Pris (HUSKY)

Ikke oppført

1 HUSKY til USD livepris:

--
----
+0.10%1D
USD
Husky Avax (HUSKY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:42:30 (UTC+8)

Husky Avax (HUSKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

+0.14%

+29.73%

+29.73%

Husky Avax (HUSKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HUSKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUSKY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUSKY endret seg med +1.03% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +29.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Husky Avax (HUSKY) Markedsinformasjon

$ 709.61K
$ 709.61K$ 709.61K

--
----

$ 709.61K
$ 709.61K$ 709.61K

88.39T
88.39T 88.39T

88,389,478,000,000.0
88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Husky Avax er $ 709.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUSKY er 88.39T, med en total tilgang på 88389478000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 709.61K.

Husky Avax (HUSKY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Husky Avax til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Husky Avax til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Husky Avax til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Husky Avax til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.14%
30 dager$ 0+21.53%
60 dager$ 0-29.51%
90 dager$ 0--

Hva er Husky Avax (HUSKY)

The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.

Husky Avax (HUSKY) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

HUSKY til lokale valutaer

Husky Avax (HUSKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Husky Avax (HUSKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HUSKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Husky Avax (HUSKY)

Hvor mye er Husky Avax (HUSKY) verdt i dag?
Live HUSKY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HUSKY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HUSKY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Husky Avax?
Markedsverdien for HUSKY er $ 709.61K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HUSKY?
Den sirkulerende forsyningen av HUSKY er 88.39T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHUSKY ?
HUSKY oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HUSKY?
HUSKY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HUSKY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HUSKY er -- USD.
Vil HUSKY gå høyere i år?
HUSKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HUSKY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:42:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.