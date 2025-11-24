hushr pris i dag

Sanntids hushr (HUSHR) pris i dag er $ 0.00008125, med en 0.26% endring de siste 24 timene. Nåværende HUSHR til USD konverteringssats er $ 0.00008125 per HUSHR.

hushr rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,125.02, med en sirkulerende forsyning på 100.00M HUSHR. I løpet av de siste 24 timene HUSHR har den blitt handlet mellom $ 0.00008146(laveste) og $ 0.00008146 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04141756, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000759.

Kortsiktig har HUSHR beveget seg -0.26% i løpet av den siste timen og -11.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

hushr (HUSHR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på hushr er $ 8.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUSHR er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.13K.