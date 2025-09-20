Hunter Boden (HUNTBODEN) Prisinformasjon (USD)

Hunter Boden (HUNTBODEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HUNTBODEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUNTBODEN er $ 0.00446153, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUNTBODEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hunter Boden (HUNTBODEN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Hunter Boden er $ 31.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUNTBODEN er 999.99M, med en total tilgang på 999989617.69. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.77K.