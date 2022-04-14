Hunny Finance (HUNNY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hunny Finance (HUNNY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hunny Finance (HUNNY) Informasjon PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users. Offisiell nettside: https://pancakehunny.finance/ Kjøp HUNNY nå!

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hunny Finance (HUNNY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 332.91K $ 332.91K $ 332.91K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 75.66M $ 75.66M $ 75.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 440.00K $ 440.00K $ 440.00K All-time high: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 All-Time Low: $ 0.00134128 $ 0.00134128 $ 0.00134128 Nåværende pris: $ 0.00438293 $ 0.00438293 $ 0.00438293 Lær mer om Hunny Finance (HUNNY) pris

Hunny Finance (HUNNY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hunny Finance (HUNNY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUNNY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUNNY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUNNYs tokenomics, kan du utforske HUNNY tokenets livepris!

HUNNY prisforutsigelse Vil du vite hvor HUNNY kan være på vei? Vår HUNNY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HUNNY tokenets prisforutsigelse nå!

