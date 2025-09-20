Hunny Finance (HUNNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00418373 $ 0.00418373 $ 0.00418373 24 timer lav $ 0.00429792 $ 0.00429792 $ 0.00429792 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00418373$ 0.00418373 $ 0.00418373 24 timer høy $ 0.00429792$ 0.00429792 $ 0.00429792 All Time High $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Laveste pris $ 0.00134128$ 0.00134128 $ 0.00134128 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +5.06% Prisendring (7D) +5.06%

Hunny Finance (HUNNY) sanntidsprisen er $0.00426971. I løpet av de siste 24 timene har HUNNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00418373 og et toppnivå på $ 0.00429792, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUNNY er $ 1.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.00134128.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUNNY endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hunny Finance (HUNNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 323.05K$ 323.05K $ 323.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 426.97K$ 426.97K $ 426.97K Opplagsforsyning 75.66M 75.66M 75.66M Total forsyning 99,999,894.9085984 99,999,894.9085984 99,999,894.9085984

Nåværende markedsverdi på Hunny Finance er $ 323.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUNNY er 75.66M, med en total tilgang på 99999894.9085984. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 426.97K.