HUMO (HUMO) Informasjon Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project. Offisiell nettside: https://fuegobase.io/ Teknisk dokument: https://ibased.gitbook.io/fuego/basics/humo-tokenomics Kjøp HUMO nå!

HUMO (HUMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HUMO (HUMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 136.61K $ 136.61K $ 136.61K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 136.61K $ 136.61K $ 136.61K All-time high: $ 0.00558269 $ 0.00558269 $ 0.00558269 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00136607 $ 0.00136607 $ 0.00136607 Lær mer om HUMO (HUMO) pris

HUMO (HUMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HUMO (HUMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUMOs tokenomics, kan du utforske HUMO tokenets livepris!

