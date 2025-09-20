HUMO (HUMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00141331 $ 0.00141331 $ 0.00141331 24 timer lav $ 0.00161994 $ 0.00161994 $ 0.00161994 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00141331$ 0.00141331 $ 0.00141331 24 timer høy $ 0.00161994$ 0.00161994 $ 0.00161994 All Time High $ 0.00558269$ 0.00558269 $ 0.00558269 Laveste pris $ 0.00074162$ 0.00074162 $ 0.00074162 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -10.09% Prisendring (7D) -8.34% Prisendring (7D) -8.34%

HUMO (HUMO) sanntidsprisen er $0.00145392. I løpet av de siste 24 timene har HUMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00141331 og et toppnivå på $ 0.00161994, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUMO er $ 0.00558269, mens den rekordlave prisen er $ 0.00074162.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUMO endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -10.09% over 24 timer og -8.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HUMO (HUMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 145.37K$ 145.37K $ 145.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 145.37K$ 145.37K $ 145.37K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HUMO er $ 145.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUMO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.37K.