Hummus (HUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.768337$ 0.768337 $ 0.768337 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.70% Prisendring (7D) +1.70%

Hummus (HUM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUM er $ 0.768337, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hummus (HUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.37K$ 61.37K $ 61.37K Opplagsforsyning 136.01M 136.01M 136.01M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hummus er $ 27.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUM er 136.01M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.37K.