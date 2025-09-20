Humanize ($HMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03370738$ 0.03370738 $ 0.03370738 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +24.99% Prisendring (7D) +24.99%

Humanize ($HMT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $HMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HMT er $ 0.03370738, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HMT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +24.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Humanize ($HMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 14.00$ 14.00 $ 14.00 Fullt utvannet markedsverdi $ 23.76M$ 23.76M $ 23.76M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 250,000,000,000.0 250,000,000,000.0 250,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Humanize er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 14.00. Den sirkulerende forsyningen på $HMT er 0.00, med en total tilgang på 250000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.76M.